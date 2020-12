Božična čestitka princa Harryja in Meghan letos kot ilustracija družine

Ameriški mediji so nad novo, ilustrirano božično čestitko družine princa Harryja očitno navdušeni. Na ilustraciji namreč princ pozira s svojo ženo Meghan Markle in njunim sinom Archiejem , ki pa je – po izbranih barvah sodeč – rdečelasec kot očka. Na ilustraciji sta tudi družinska psička, črna labradorka z imenom Pula in beagle Guy.

23. decembra je dobrodelna organizacija Mayhew razkrila božično čestitko Meghan in Harryja, ki jo je prejela ob njuni donaciji. Britanska organizacija je na družbena omrežja zapisala: "Navdušeni smo, ker smo prejeli božične želje naše prijateljice vojvodinje sussekške, ki je ob čestitki še sama prispevala za pomoč psom, mačkam in naši celotni skupnosti."

Izvirno fotografijo, ki so jo potem pretvorili v ilustracijo, je posnela Meghanina mamaDoria Ragland, piše E! News.Fotografija je posneta v novem družinskem domu v kalifornijskem mestu Montecito, kamor so se preselili letos poleti."Izvirno fotografijo je v začetku decembra posnela Doria," je potrdil medijski predstavnik Meghan in Harryja: "Majhno božično drevo in vsi okraski na njem so Archiejeva izbira. Drevo bo družina po koncu praznikov iz lonca presadila nazaj v naravo."