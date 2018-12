Božična drevesa v zvezdniških domovih

December je čas, ki številnim zaradi mraza, praznične mrzlice, novoletnih nakupov in skrajšanega časa dnevne svetlobe povzroča veliko preglavic, medtem ko drugi komaj čakajo, da se prižgejo prve novoletne lučke, ki v praznični čar odenejo marsikateri dom, ulico in mesto. Tudi novoletno nakupovanje je nekaterim še posebej blizu, čeprav se zavedajo, da lahko pri tem začne trpeti debelina denarnice. Takšni tudi komaj čakajo, da nakupijo svoje prve novoletne okraske in se v družinskem vzdušju ob toplih piškotih, čaju, kakavu ali kuhanem vinu lotijo okraševanja prazničnega drevesa, ki se tako za dober mesec dni prelevi v 'srce doma' – tudi zaradi daril, ki v prazničnem času 'kapljajo' z vseh strani in jih po navadi položimo kar pod srečico. Zvezdniki, kot so Kim Kardashian, Mariah Carey,Irina Shayk, Alessandra Ambrosio, Novak Djoković, so svoje novoletne smrečice uporabili kot ozadje za poziranje fotografskemu objektivu. Nekateri med njimi so se odločili za velike smreke, medtem ko so drugi izbrali nekoliko manjšo različico. Če ste med tistimi, ki se okraševanja še niste lotili, ker vam je primanjkovalo časa ali enostavno niste našli pravega navdiha, si lahko v fotogaleriji pogledate, kako so svoja božična drevesa v preteklosti okrasili slavni – morda se vam ob pregledu fotografij utrne tudi kakšna nova ideja.