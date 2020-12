Božične voščilnice britanske kraljeve družine skozi čas

Tudi letos so člani kraljeve družine že pokazali svoje božične voščilnice, ki so jih delili tudi na družbenih omrežjih in s tem v prazničnem času vsem zaželeli vse dobro. V tem nenavadnem letu kraljevi člani prvič niso skupaj praznovali praznikov. Princ Harry in Meghan Markle sta se zaradi pandemije covida-19 odpovedala potovanju v Evropo, kraljica Elizabeta II. pa se je s princem Filipom izolirala na gradu Windsor. Člani kraljeve družine kljub težkim časom ostajajo optimistični.

V fotogaleriji si oglejte nekaj zbranih božičnih voščilnic: