Božični portret Meghan, Harryja in Archieja

Meghan Markle in princ Harry sta izdala božično voščilnico, na kateri se jima je letos pridružil tudi njun sin Archie . Sedem mesecev stari malček je na fotografiji v središču pozornosti, v ozadju pri božičnem drevesu pa do ušes nasmejana pozirata njegova starša.

Njihovo družinsko voščilnico je objavil eden od članov združenja Royal Air Force (Kraljevo vojno letalstvo), katerega podpornica je Kate. Prikupna petčlanska družina pozira na staromodnem motornem kolesu. Ponosna starša sta na fotografiji prešerno nasmejana. William sedi na sedežu kolesa in v rokah pred seboj drži malega Louisa. George in Charlotte pozirata poleg njega v bočni prikolici, medtem ko se mama Kate oprijema krmila vozila.

Meghan in Harry sta tako zadnja od članov kraljeve družine, ki so izdali praznično kartico. Pred dnevi je v javnost prišel tudi družinski portret družine princa Williama in Kate Middleton ter njunih otrok. Seveda so tudi na tej voščilnici v središču otroci, 6-letni princ George , 4-letna princesa Charlotte in eno leto stari princ Louis .

Vsako leto se člani kraljeve družine zberejo na kraljičinem podeželskem posestvu v Sandringhamu. Gosti običajno prihajajo na posestvo v zgodnjih popoldanskih urah na božični večer. (op.a., Družina odpre darila na božični večer namesto na božični dan.). Na veliki dan se kraljeva družina odpravi v cerkev, po maši pa nazaj na posestvo, kjer imajo kosilo in božično pojedino. Vojvodinja in vojvoda Susseški sta se odločila, da letošnjega božiča ne bosta preživela s 93-letno kraljico Elizabeto II. in sta že odpotovala v Kanado.

Letošnjo božično poslanico je kraljica Elizabeta II. posnela v zeleni sobi za risanje (Green Drawing Room) na gradu Windsor. Letos mineva 75 let od zavezniškega izkrcanja v Normandiji, ki se ga bo v svojem božičnem govoru med drugim spomnila tudi kraljica. V govoru je omenila, da je pomembno, da pozabimo na preteklost in da se tudi zapriseženi sovražniki združijo in poklonijo tej pomembni bitki: "S tem, ko pustimo preteklost za seboj in skupaj stopamo v prihodnost, častimo našo svobodo in demokracijo, ki so nam jo izborili in jo drago plačali." Celoten govor bo na voljo na božični dan.

Največ pozornosti pa je pritegnila nova kraljičina fotografija, ki je bila posneta na dan ko je posnela svoj božični govor. Zanimivo je, da ima na mizi kar nekaj družinskih fotografij, med njimi pa ni niti ene od princa Harryja in žene Meghan. Zgolj naključje? S tem je seveda še dodatno podžgala govorice, da Harryjevi ženi ni preveč naklonjena.