Božično druženje igralske zasedbe franšize Harry Potter

Božični prazniki so pred vrati, priljubljeni igralci franšize Harry Potter pa so že božično razpoloženi. Emma, Tom, Matthew, Bonnie in Evanna so s skupno fotografijo voščili oboževalcem vesele praznike.

Nocoj ne zamudite filma Harry Potter in princ mešane krvi ob 20. uri na Kanalu A. Ikonični igralci so oboževalcem priljubljene franšize Harry Potter pričarali čudovit začetek božičnih praznikov. Emma Watson, Tom Felton, Matthew Lewis, Bonnie Wright in Evanna Lynch so na družbenih omrežjih delili skupno fotografijo. "Vesel božič," je ob objavi zapisala Emma, ki je v franšizi gledalce očarala kot pametna Hermiona Granger. Tudi Tom, ki je v čarovniški sagi upodobil razvajenega in temačnega čarovnika Draca Malfoyja, je delil isto fotografijo in dodal zabaven napis: "Pozdravljajo vas moji sošolci." Fotografije z božičnega druženja so na spletu zaokrožile nekaj mesecev po tem, ko so se oboževalci spraševali, ali je med Emmo in Tomom preskočila iskrica. "Med njima je vedno bilo nekaj. Iskra je bila vedno prisotna,"je pred dobrim mesecem v intervjuju za Entertainment Tonight povedal Rupert Grint, ki je znan po svoji vlogi Rona Weasleyja. Nekdanja soigralca sta sicer že 20 let zelo dobra prijatelja, ki večkrat preživljata čas skupaj. Tako sta med drugim skupaj odpotovala v Južno Afriko.