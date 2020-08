Brad in Jennifer bosta prvič po ločitvi snemala skupaj

Vesela novica za vse oboževalce nekdanjega slavnega zakonskega para Jennifer Aniston inBrada Pitta, ki si nekdanja zaljubljenca tako želno želijo videti spet skupaj – pa naj bo to na velikih platnih, TV zaslonih ali pa zasebno. Še posebej, odkar se je Brad ločil od Angeline Jolie, so oboževalci dobili žarek upanja, da bi Brad in Anistonova lahko obudila stara ljubezenska čustva.

Brad in Jen bosta po 19 letih spet soigralca. Prvič smo ju na televizijskih zaslonih sicer lahko videli leta 2001,ko sta skupaj nastopila v deveti epizodi osme sezone serije Prijatelji. Nekdanja zakonca pa bosta tokrat del virtualnega igralskega projekta Feelin' A-live.