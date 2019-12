Vir blizu igralcev je za Us Weekly dejal: "Brad in Jennifer imata čudovito vez, zato se včasih zdi, da flirtata." In dodal še: "Imata podoben smisel za humor in nalezljivo energijo, vendar vztrajata, da je med njima le prijateljstvo in nič več."

Potem ko so tuji mediji poročali, da je igralka Jennifer Aniston organizirala tradicionalno božično zabavo in nanjo povabila tudi nekdanjega soproga Brada Pitta – ki se je je udeležil, so se zdaj pojavile navedbe, da naj bi se tam na trenutke tudi spogledovala.

To pa ni edini dogodek, na katerega je zvezdnica humoristične serije Prijateljipovabila nekdanjega moža. Spomnimo, Jennifer je Brada gostila tudi na praznovanju svojega jubilejnega 50. rojstnega dne. Igralca sta nekoč veljala za 'popoln hollywoodski par'. Poročena sta bila med letoma 2000 in 2005, ločila pa sta se po tem, ko se je Brad na snemanju filma Gospod in gospa Smith zagledal v soigralko Angelino Jolie, s katero sta hitro skočila v razmerje. Skupaj sta bila 12 let in se septembra 2016 ločila.

Anistonova je ločitev od Pitta prebolevala kar nekaj časa in je potrebovala nekaj let, da je bila pripravljena spet graditi trdnejše razmerje in se znova sprehoditi do oltarja. Njeno srce je ukradel igralec Justin Theroux, s katerim se je leta 2015 poročila, a je njun zakon trajal le dve leti. Justin naj bi Jennifer dlje časa varal, a je igralka kljub temu po ločitvi priznala, da še ni izgubila vere v ljubezen.