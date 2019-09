Brad o odnosu z Angelino: Ob razhodu sem občutil bolečino, žalost in izgubo

V navadi je, da zvezdniki ponavadi svoja razmerja le redko komentirajo, nekoliko več o svojem dveletnem zakonu z Angelino Jolie pa je sedaj razkril Brad Pitt v nedavnem intervjuju za New York Times. Zvezdnika sta bila poročena med letoma 2014 in 2016, skupaj pa imata šest otrok: 18-letnega sina Maddoxa , 15-letnega Paxa , 14-letno Zaharo , 13-letno Shiloh in 10-letna dvojčka Vivienne in Knoxa .

Svoje težko življenjsko obdobje je igralec omenil že na tiskovni konferenci prihajajočega filma Ad Astra, ki ga je režiral James Gray. Priznal je, da je klub anonimnih alkoholikov začel obiskovati, ko je Angelina vložila ločitvene papirje. Osredotočil se je na to, da je družinski nemir preusmeril na lik, ki ga je igral v fantazijski drami.

"Dejstvo je, da vsi ob razhodu čutimo bolečino, žalost in izgubo,"je povedal 55-letni zvezdnik. "Večino časa posvetimo skrivanju teh čustev, ampak tam so, izgubo občutiš." Po poročanju tujih medijev je po razhodu začel obiskovati klub anonimnih alkoholikov, srečanja pa je obiskoval leto in pol.

"Svojo težavo sem vzel resno, zato sem se odpovedal alkoholu in občutek je bil dejansko osvobajajoč, ko sem izpostavil tudi svojo temno plat,"je priznal zvezdnik. "V pogovorih sem lahko resnično priznal vse, kar mi je ležalo na duši. To je bil edini varen prostor, kjer me nihče ni obsojal in tudi sam se nisem,"je še dodal.

Čeprav je ob ločitvi zelo trpel, je povedal, da mu sedaj špekulacije medijev o njegovem odnosu z Angelino ne pridejo do živega. "Te dvomljive misli, glas v glavi, ta podgana v lobanji - to je ena velika komedija," je sprevidel 55-letni igralec. "Smešno je, da se mučimo na ta način. Nima smisla. Predolgo sem se boril s temi mislimi, ki so me ubijale," je povedal zvezdnik, ki sedaj znova na življenje gleda pozitivno.