Brad Pitt: 12 ur na dan smo bili mokri in na mrazu

Brad Pitt je na nedavni tiskovni konferenci v San Sebastianu podrobno spregovoril o snemanju svojega novega filma z naslovom Srce zveri. Igralec, ki velja za enega največjih obrazov Hollywooda, je tokrat stopil v čevlje veterana specialnih enot, ki se znajde izgubljen v divjini Aljaske. Njegov edini sopotnik v zgodbi je travmatiziran vojaški pes, kar je v samo produkcijo vneslo posebno dinamiko.

Brad Pitt se je premiere v San Sebastianu udeležil s svojo drago Ines De Ramon. FOTO: Profimedia

Zvezdnik je razkril, da so bili delovni pogoji na lokacijah na Novi Zelandiji izjemno zahtevni, saj so bili izpostavljeni naravnim elementom brez običajnega zvezdniškega udobja, na katero so morda nekateri v industriji navajeni. "Bili smo mokri in na mrazu tudi 12 ur na dan. Nismo imeli prikolic, kamor bi se skrili in se ogreli. Sedeli smo na hlodih, a nekako smo bili vsi pripravljeni na to," je povedal.

Na tiskovni konferenci je razkrila številne podrobnosti s snemanja filma. FOTO: Profimedia

Kljub zahtevnim pogojem pa bo 62-letniku film ostal v zelo lepem spominu. Tudi zaradi posebnega soigralca, nemškega ovčarja Uberja. "Biti tam s to čudovito zverjo je bilo nekaj prav posebnega. Bilo je res čudovito," je povedal na filmskem festivalu in dodal: "Z Uberjem sem imel res ganljivo izkušnjo. Vsi smo se trudili, da bi bil zanj vsak delovni dan tudi igra. Včasih je naredil izjemne stvari, ki niso bile zapisane v scenariju, vendar smo jih na koncu vključili v film." Razkril je še, da je imela prisotnost živali na setu terapevtski učinek na vse prisotne, saj se je vzdušje ob njegovem prihodu takoj izboljšalo.

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Poleg razpravljanja o snemalnih izkušnjah je Pitt, ki projekt producira prek svojega podjetja Plan B, delil svoje razmišljanje o stanju sodobne filmske industrije. Po njegovem mnenju trenutni digitalni sistem distribucije zelo koristi neodvisnemu filmu, saj omogoča, da manjši projekti dosežejo širše občinstvo kot kadarkoli prej. "Moč neodvisnih filmov je danes primerljiva z zlatim obdobjem iz devetdesetih let prejšnjega stoletja. Kljub spreminjajoči se krajini, v kateri prevladujejo pretakanje vsebin in digitalne platforme, ostajam optimističen glede kakovosti in dosega resnih umetniških zgodb," je povedal.