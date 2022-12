Brad Pitt 59. rojstni dan praznoval z novo izbranko

Brad Pitt in Ines de Ramon sta praznovala igralčev 59. rojstni dan.

Dvojico so fotografi ujeli, ko sta stopala iz avtomobila, Pitt je za to priložnost oblekel sivo srajco, ki jo je kombiniral s kavbojkami, 32-letnica pa je nosila plašč z belo krzneno obrobo, lase pa je pustila prosto padajoče.

Kot poroča revija People , se zvezdnik z oblikovalko nakita sestaja že nekaj mesecev, prvič pa so ju v javnosti fotografirali novembra, ko sta se v Los Angelesu v družbi Ciny Crawford in Randeja Gerberja udeležila Bonovega koncerta. Kot je takrat povedal nek vir, je 32-letnica, ki se je letos razšla z možem, igralcem Paulom Wesleyjem , Pittu zelo všeč.

27 let mlajša izbranka je oskarjevca pred dnevi pospremila tudi na zabavo po premieri njegovega novega filma Babylon, nek vir blizu zvezdniškega para pa je za People dejal, da mu mora biti Ines zelo všeč, če jo je pripeljal na premiero.

"Ines je rekla, da je Brad zelo prikupen," je še razkril vir, ki je dodal, da namerava novopečeni par silvestrovati skupaj v New Yorku. Čeprav naj bi bila Pitt in de Ramon skupaj srečna, pa njuno razmerje še ni resno. Dobivata se, ko imata čas, in jima je skupaj zelo prijetno, čas pa rada preživljata tudi v družbi skupnih prijateljev.