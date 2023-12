Brad Pitt 60. rojstni dan obeležil z izbranko in prijatelji

Brad Pitt je v novo desetletje vstopil v družbi izbranke Ines de Ramon in bližnjih prijateljev. Zvezdnikov 60. rojstni dan so proslavili v italijanski restavraciji v Los Angelesu, kjer so jih v objektive ujeli radovedni očividci. Bradova boljša polovica in njegovi prijatelji so zvezdnika zasuli z darili, med drugim je prejel cvetje, balone in uokvirjeno fotografijo, na kateri z Ines pozirata z zabavnima mimikama.