Brad Pitt bo božič preživel s tremi od svojih šestih otrok

A tudi ti božični prazniki bodo omejeni. Namreč Brad bo lahko s svojimi otroki le na božični dan, torej 25. decembra. "Lahko sicer prenočijo pri njemu na božični večer in so potem božič cel dan z njim," je za Us Weekly povedal neimenovani vir. Dodal je še, da sta se Angelina in Brad na začetku letošnjega leta sicer pogovarjala, da bi večje praznike preživeli skupaj, kot družina, a očitno so se ti načrti nekje med karantenami porušili.

"Brad in Angelina sta enako odgovorna za nikoli končano dramo, ki se dogaja med njima. A na žalost, so prav otroci kolateralna škoda," je še povedal vir, ki je prepričan, da si nekdanja zakonca še vedno nagajata.

Zvezdnika, ki sta nekoč veljala za najlepša zakonca v Hollywoodu sta v 'neskončni' bitki za skrbništvo nad otroki že od aprila 2019, ko sta bila uradno ločena. Joliejeva je zahtevo za ločitev od Brada vložila septembra 2016.

Poleg treh otrok, ki bodo z Bradom za božič (14-letna Shiloh in 12-letna dvojčka Knox in Viviene), se pri bitki za skrbništvo borita še za 17-letnega Paxa in 15-letno Zaharo. Najstarejši, 19-letni Maddox, je uradno odrasel.