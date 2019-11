Brad Pitt čedalje pogosteje v družbi Alie Shawkat

Nedavno smo pisali o tem, da naj bi se v življenju slavnega ameriškega igralca Brada Pitta pojavila nova ženska, s katero naj bi bil v romantičnem razmerju. Beseda je tekla o Sat Hari Khalsa, svetlolasi duhovni gurujki in oblikovalki modnega nakita, s katero se je med drugim mudil tudi na dobrodelnem koncertu skupine Red Hot Chili Peppers. Pitta so tuji mediji po ločitvi od Angeline Jolie povezovali s številnimi ženskami: nekaj časa so krožile govorice, da naj bi bil v romantičnem razmerju z igralko Charlize Theron, nato pa celo, da namerava obuditi propadlo razmerje z Jennifer Aniston. Igralec se na nobeno od trditev ni odzval, govorice pa so se sčasoma izkazale za lažne.