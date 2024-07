Brad Pitt dekle Ines na zmenek peljal na ogled Formule 1

Zdi se, da igralec Brad Pitt in njegovo dekle Ines de Ramon postajata močna, saj sta se pravkar redko skupaj pojavila na veliki nagradi Velike Britanije Formule 1. Na dogodku 7. julija na dirkališču Silverstone Circuit v Northamptonu v Angliji je Brad, ki igra dirkača F1 v prihajajočem filmu F1, nosil pastelno rumeno jakno z zadrgo preko bele majice, kombiniran z umazano belimi hlačami in bledo roza-bel klobuček. Ines je nosil pastelno modro obleko z dolgimi rokavi in črne škornje do sredine meč.