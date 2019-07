Brad Pitt 'fotobombal' fotografiranje prelepe Margot

Hollywoodski zvzdnik Brad Pitt si je na promocijskem dogodku za film Bilo je nekoč v Hollywoodu privoščil tudi soigralko Margot Robbie. Na Beverly Hillsu se je sicer zbrala celotna ekipa s Quentinom Tarantinom na čelu.

Brad Pitt je takole "fotobombal" kolegico Margot Robbie na uradnem fotografiranju ob promociji filma Bilo je nekoč v Hollywoodu. FOTO: Profimedia

V hotelu Four Seasons na Beverly Hillsu se je zbrala zvezdniška ekipa prihajajočega filma Quentina Tarantina Bilo je nekoč v Hollywoodu, med katerimi so poleg režiserja bili tudi zvezdniki Brad Pitt, Leonardo Di CaprioinMargot Robbie ter producenta David HeymaninShannon McIntosh.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Očitno so igralci postali dobri prijatelji in radi pomešajo delo in zabavo. 55-letni Pitt jo je tako, precej prešerne volje, "zagodel" 29-letni kolegici, ki v filmu igra Sharon Tate.

Brad Pitt, Leonardo Di Caprio, Quentin Tarantino, in Margot Robbie so promovirali film Bilo je nekoč v Hollywoodu, ki v kina prihaja konec julija. FOTO: Profimedia