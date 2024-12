Brad Pitt in Angelina Jolie po osmih letih bitk uradno ločena

Nekoč najbolj opevana hollywoodska ljubezenska zgodba je uradno zaključena. Po osmih letih ločitvenih bitk in sporov sta namreč igralca Brad Pitt in Angelina Jolie , ki sta se spoznala in zaljubila na prizorišču filma Gospod in gospa Smith , uradno ločena.

"Pred več kot osmimi leti je Angelina vložila zahtevo za ločitev od gospoda Pitta. Ona in otroci so zapustili vso lastnino, ki so jo delili z gospodom Pittom, in od takrat se je osredotočila na iskanje miru in zdravljenja za njihovo družino," je v izjavi za PageSix dejal igralkin odvetnik James Simon. "To je le del dolgotrajnega procesa, ki se je začel pred osmimi leti. Odkrito povedano, Angelina je izčrpana, vendar olajšana, ker je ta del končan," je še dodal.

Brad Pitt in Angelina Jolie sta se spoznala leta 2005, ko je bil Pitt še poročen z Jennifer Aniston, Joliejeva pa je bila mati samohranilka sinu Maddoxu, ki ga je leta 2002 posvojila iz Kambodže. Leta 2005 je Brad spremljal Angelino v Etiopijo, kjer je posvojila hčerko Zaharo. Igralec je nato oba otroka zakonito posvojil naslednje leto, nekaj mesecev pred rojstvom hčerke Shiloh. Leta 2007 sta nato iz Vietnama posvojila še sina Paxa, nato pa povila dvojčka Knoxa in Vivienne. Zakonca 'Brangelina', kot ju je poimenovala javnost, sta se leta 2014 poročila na njunem posestvu v Franciji, dve leti kasneje pa je zvezdnica vložila ločitvene papirje.

Vse od tedaj sta zvezdnika bila pravno bitko, ki je leta 2022 postala zelo javna, saj so v javnost prišle podrobnosti o zloglasnem incidentu na zasebnem letalu, ki naj bi se zgodil nekaj dni, preden je igralka zahtevala prekinitev zakona. Med letom naj bi Pitt fizično obračunal z dvema otrokoma in soprogo, družino pa naj bi polival s pivom in rdečim vinom. Tako FBI kot center za otroke in družine sta sicer zvezdnika, ki je ostro zanikal obtožbe, oprostila krivde.

Medije sta prav tako polnili bitki za posestvo v Franciji in skrbništvo nad otroki, za slednje se zdi, da so stopili na mamino stran, saj so se v veliki večini odpovedali očetovemu priimku in so v javnosti opaženi le v družbi zvezdnice.