Pitt in Cooper na odprtem prvenstvu tenisa v ZDA: kdo je navijal za koga?

Med številčnimi gledalci finala na odprtem prvenstvu ZDA je bilo na tribuni kar nekaj znanih obrazov, največ pozornosti pa sta pritegnila zvezdniška prijatelja Brad Pitt in Bradley Cooper. Slednji velja za velikega oboževalca tenisa, zato je redni obiskovalec odprtih prvenstev, Pitt pa je pred leti povedal, da je velik oboževalec Novaka Đokovića.

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right

57-letni Brad Pitt in 46-letni Bradley Cooper se iz filmskega sveta poznata že dolga leta, njuno prijateljstvo pa se je okrepilo, ko se je Brad znašel v ločitvenem postopku. Takrat je večni lomilec ženskih src uteho našel v alkoholu in nezdravem načinu življenja. V času najhujšega obdobja je Pittu pomagal Bradley in ga 'izvlekel' iz brezna temnih misli in slabih navad, piše Page Six.

Zvezdnika združuje tudi ljubezen do tenisa. Bradley je sicer redni obiskovalec teniških tekem, Brada pa je na tribunah le redko videti, zato so snemalci prireditve med odmori največ pozornosti namenili prav njima. Brad, ki je pred tedni povedal, da ni modni guru in da mu največ pomeni udobje, se je odločil, da si poleg modre polo majice na glavo povezne belo čepico in temna očala. Morda je mislil, da se bo s tem ognil pozornosti, a žal neuspešno.

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right