Brad Pitt in Charlize Theron najnovejši hollywoodski par?

55-letni Brad Pitt je bil zadnje čase v medijih omenjen predvsem zaradi ločitvene drame z nekdanjo partnerico Angelino Jolie. Seveda pa ni šlo brez ugibanj, katero dekle bo naslednje, ki mu bo zmešalo glavo. Omenjalo se je kar nekaj imen, toda Brad, ki svojega zasebnega življenja ne izpostavlja medijem, je molčal.

Zdaj pa so se ameriški mediji razpisali, da naj bi iskrice letele med njim in 43-letno igralko Charlize Theron, krivec za to pa naj bil kar njen bivši, igralec Sean Penn, ki naj bi ju 'spravil' skupaj. "Zaljubljenca sta bila zelo očitna, ko sta se prejšnji teden družila na dogodku," je neki očividec zaupal medijem.

Zvezdnika sta se namreč udeležila predvajanja filma Roma, nato pa se družila tudi na filmski zabavi: "Charlize je pila koktajl z vodko, Brad pa je vztrajal pri mineralni vodi (zvezdnik namreč vse od ločitve ne pije več). Bilo je veliko dotikanja, njegova roka je večkrat počivala okoli njenega vratu, v nekem trenutku ji je tudi pomežiknil," še navajajo mediji.

Veliko Bradovih prijateljev je veselih, da je zvezdnik po vsej drami z bivšo končno zaživel: "Brad se počuti zelo dobro ..." so veselo zaupali medijem in dodali, da sta oba s Charlize zelo srečna.