Brad Pitt in Jennifer Aniston imata isti modni stilistki.

Čeprav viri blizu Jennifer in Brada trdijo, da je med nekdanjim parom prisotno le prijateljstvo in iskreno spoštovanje, pa fotografije, posnete na nedavni podelitvi nagrad igralskega ceha SAG, govorijo nekoliko drugačno zgodbo. Ker sta oba že nekaj časa na trgu samskih, se njuni oboževalci nadejajo novice, da je plamen med njima znova zagorel. Tako smo lahko doslej spremljali številne novice, ki so namigovale, da razmišljata o obuditvi razmerja, a ju Pitt in Anistonova nista nikoli potrdila.