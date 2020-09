Brad Pitt in Jennifer Aniston med virtualnim branjem flirtala

Anistonova in Pitt sta moči združila v dolgo pričakovanem projektu. Oboževalci so z nestrpnostjo čakali, kaj bo prineslo zanimivo sodelovanje.

Spletni dogodek je približno 40 tisoč gledalcev na Facebooku zabaval približno eno uro. Zvezdnik Shia LeBeouf je oboževalce presenetil kot lik Jeff Spicoli, to pa je vloga, ki je proslavila igralskega kolega Seana Penna . LeBeouf se je vlogi popolnoma posvetil, saj je za to priložnost oblekel belo majico brez rokavov in si privoščil tudi zvitek marihuane. Julia Roberts je med branjem šarmirala v vlogi Stacy, ta vloga pa je v preteklosti pripadala Jennifer Jason Leigh.

V manj kot uri se ekipa ni uspela prebiti čez celotni scenarij filma. Gledalce je zmotilo tudi dejstvo, da je bil dogodek, kljub temu, da so ga oglaševali kot nekaj, kar bo potekalo v živo, posnet vnaprej. Brez iskrene spontanosti je izpadel nekoliko nezanimiv, so dodali oboževalci sodelujočih zvezdnikov. Podrobnost, ki je marsikoga nasmejala, pa se dotika dejstva, da se tudi velika imena zabavne industrije spopadajo z izpadi interneta in nezanesljivimi ponudniki storitev. Gledalcem namreč ni ušlo dejstvo, da sta se tekom branja s tehničnimi težavami borila Robertsova in McConaughey, ki sta bila med prenosom nekoliko meglena ter občasno tudi odsotna.