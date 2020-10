Brad Pitt in Nicole Poturalski naj bi se razšla

56-letni igralec in 27-letna manekenka naj bi se, po poročanju tujih medijev in neimenovanih virov, po dveh mesecih kratke poletne romance, razšla. Za to naj bi se odločila že pred nekaj tedni. Brada sicer zadnjih nekaj let povezujejo s kar nekaj ženskami, a to naj bi bila prva, s katero se je zapletel za dlje časa. Nicole pa je poročena, z možem naj bi imela zakon odprtega tipa.

icon-expand Romanca je končana. FOTO: Profimedia Brad Pitt inNicole Poturalski sta se razšla, poročajo tuji mediji. Page Six je o tem poročal prvi in govoril z neimenovanim virom, ki je povedal, da naj bi bila zadeva dokončno končana. "Njuna romanca nikoli ni bila zelo resna, kot so nekateri mislili, da je," je povedal vir in dodal, da naj bi se razšla že pred tedni. Prav Page Sixje avgusta prvi objavil novico, da se je eden najbolj zaželenih ameriških igralcev zapletel s 27-letno manekenko, poljskih korenin. Kasneje so ju paparaci ujeli tudi na manjšem francoskem letališču, od koder sta se 'zaljubljenca' odpravila na Pittovo posest na jugu Francije, kjer se je pred leti poročil z mamo njegovih otrok, z Angelino Jolie. Mediji pišejo, da naj bi se Brad in Nicole spoznala v nemški restavraciji Borchard, ki je v lasti Nicolinega moža Rolanda Maryja. Roland in Nicole sta poročena in imata sedemletnega sina, dogovorjena pa naj bi bila, da je njun zakon odprtega tipa. Rolanda namreč ne zanimajo ljubosumni izpadi, zato očitno ni imel nič proti, če se je njegova mlada in postavna žena dobivala z enim in edinim, Bradom Pittom.