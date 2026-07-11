Brad Pitt in Penelope Cruz v VIP-loži spremljala spektakel svetovnega prvenstva

Brad Pitt in Ines de Ramon sta se v petek podala na prav poseben zmenek. Na stadionu SoFi sta si ogledala nogometno poslastico, dvoboj med Španijo in Belgijo. 62-letnemu igralcu in 33-letni oblikovalki nakita sta se v VIP-loži pridružila prijatelja, eden od najbolj znanih igralskih parov, Penelope Cruz in njen mož Javier Bardem.

Javier Bardem in Penelope Cruz FOTO: Profimedia

Vsi štirje so se tekme udeležili v navijaškem vzdušju. Penelope Cruz in Javier Bardem sta z dresoma španske reprezentance izrazila podporo svoji domovini, medtem ko je Pitt nosil dres ameriške izbrane vrste in tako navzven ostal nevtralen do dogajanja na igrišču. Njegova partnerica Ines pa je prav tako navijala za Španijo, od koder izvirajo njene korenine. Poleg španskega dresa si je obraz poslikala v barvah zmagovalne reprezentance, ki jo v torek v polfinalu čaka obračun s Francijo.

Brad in Ines sicer pogosto obiskujeta športne dogodke. Leta 2024 sta si ogledala dirko formule 1 za veliko nagrado Velike Britanije. "Njuno razmerje je veliko resnejše od običajnega zmenkovanja. Brad pri njej obožuje veliko stvari. Zanj je res prava," je tedaj za People povedal vir blizu para.

Brad Pitt in Ines de Ramon FOTO: Profimedia

Da sta resnično močno zaljubljena, zatrjujejo vsi njuni bližnji. Ko je Pitt decembra praznoval svoj rojstni dan, je vir za omenjeni medij dejal, da ga sicer navdušuje kariera, a ga trenutno najbolj osrečuje prav razmerje s skoraj tri desetletja mlajšo oblikovalko. Par je prvič skupaj stopil na rdečo preprogo septembra 2024 na beneškem filmskem festivalu, od takrat pa je Ines pogosto ob igralčevi strani tudi med njegovimi službenimi obveznostmi.