Brad Pitt in Penelope Cruz v VIP-loži spremljala spektakel svetovnega prvenstva

Brad Pitt in Ines de Ramon sta se v petek podala na prav poseben zmenek. Na stadionu SoFi sta si ogledala nogometno poslastico, dvoboj med Španijo in Belgijo. 62-letnemu igralcu in 33-letni oblikovalki nakita sta se v VIP-loži pridružila prijatelja, eden od najbolj znanih igralskih parov, Penelope Cruz in njen mož Javier Bardem.
Vsi štirje so se tekme udeležili v navijaškem vzdušju. Penelope Cruz in Javier Bardem sta z dresoma španske reprezentance izrazila podporo svoji domovini, medtem ko je Pitt nosil dres ameriške izbrane vrste in tako navzven ostal nevtralen do dogajanja na igrišču. Njegova partnerica Ines pa je prav tako navijala za Španijo, od koder izvirajo njene korenine. Poleg španskega dresa si je obraz poslikala v barvah zmagovalne reprezentance, ki jo v torek v polfinalu čaka obračun s Francijo.
Brad in Ines sicer pogosto obiskujeta športne dogodke. Leta 2024 sta si ogledala dirko formule 1 za veliko nagrado Velike Britanije. "Njuno razmerje je veliko resnejše od običajnega zmenkovanja. Brad pri njej obožuje veliko stvari. Zanj je res prava," je tedaj za People povedal vir blizu para.
Da sta resnično močno zaljubljena, zatrjujejo vsi njuni bližnji. Ko je Pitt decembra praznoval svoj rojstni dan, je vir za omenjeni medij dejal, da ga sicer navdušuje kariera, a ga trenutno najbolj osrečuje prav razmerje s skoraj tri desetletja mlajšo oblikovalko. Par je prvič skupaj stopil na rdečo preprogo septembra 2024 na beneškem filmskem festivalu, od takrat pa je Ines pogosto ob igralčevi strani tudi med njegovimi službenimi obveznostmi.
Javier Bardem je priznan španski igralec, ki velja za enega najbolj vsestranskih in cenjenih umetnikov v svetovni kinematografiji. Leta 2007 je postal prvi španski igralec, ki je prejel oskarja za najboljšo moško stransko vlogo za svojo nepozabno upodobitev morilca Antona Chigurha v filmu Ni prostora za starce (No Country for Old Men). Njegova kariera obsega številne mednarodne uspešnice, znan pa je po svoji sposobnosti globoke psihološke preobrazbe v različnih žanrih, od dram do visokoproračunskih akcijskih spektaklov.
Beneški filmski festival, uradno znan kot Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, je najstarejši filmski festival na svetu, ustanovljen leta 1932. Poteka vsako leto na otoku Lido v Benetkah in velja za enega od treh najpomembnejših filmskih festivalov, skupaj s festivaloma v Cannesu in Berlinu. Festival je del Beneškega bienala in vsako leto podeljuje prestižno nagrado zlati lev (Leone d'Oro) za najboljši film, kar predstavlja eno najvišjih priznanj v filmski industriji.
Penelope Cruz je svetovno znana španska igralka in prva španska igralka, ki je prejela oskarja za svojo vlogo v filmu Vicky Cristina Barcelona. Je ikona španske kulture in tesna sodelavka legendarnega režiserja Pedra Almodóvarja, s katerim je posnela številne filme, ki so špansko kinematografijo postavili na svetovni zemljevid. Njen uspeh v Hollywoodu je odprl vrata mnogim drugim špansko govorečim umetnikom, zaradi česar velja za eno najbolj vplivnih ambasadork španske umetnosti in kulture v svetu.
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