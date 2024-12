'Brad Pitt je svoje otroke prosil, da z njim praznujejo njegov rojstni dan'

Da Brad Pitt vse od ločitve z Angelino Jolie nima najboljšega odnosa s svojimi otroki, ni nikakršna skrivnost, a kljub temu si zvezdnik želi, da bi vsaj njegov rojstni dan praznovali skupaj. Igralec bo 18. decembra dopolnil 61 let, dva od svojih šestih otrok pa naj bi, po zagotavljanju virov, dobesedno moledoval, da se na ta dan družita z njim in njegovim novim dekletom Ines De Ramon.

Brad Pitt bo kmalu praznoval 61 let, za rojstni dan pa ima prav posebno željo. Zvezdnik si želi, da bi se mu ob posebnem dnevu pridružili tudi njegovi otroci, čeprav z njimi ni v najboljšem odnosu.

Brad Pitt s svojim novim dekletom Ines de Ramon. FOTO: Profimedia icon-expand

Vse od ločitve z Angelino Jolie so igralec in njegovih šest potomcev vsak na svojem bregu, večina jih je namreč potegnila z mamo in se od očeta povsem distancirala. Kljub temu naj bi bodoči 61-letnik dva od njih celo moledoval, da se mu 18. decembra pridružita na praznovanju z njegovim novim dekletom Ines de Ramon.

Če otroka ne bi želela dneva preživeti z njim in njegovo 31-letno izbranko, s katero živita skupaj, se bosta zaljubljenca odpravila na potovanje. "Brad ima rad svoje otroke in veliko bi mu pomenilo, če bi preživeli njegov poseben dan z njim," je med drugim vir še razkril za Mail Online in dodal: "Zaenkrat ne kaže dobro. Nekateri otroci sicer govorijo z njim, nekateri ne. Zelo je težavno."

Brad Pitt in Angelina Jolie pred leti, ko so bili še velika srečna družina. FOTO: Profimedia icon-expand

Po poročanju tujih medijev naj bi si zvezdnik želel ponovnega stika in družbe dvojčkov Vivienne in Knoxa, ki sta se v zadnjem času, tako kot ostali štirje, pogosto pojavljala v družbi slavne mame in celo sodelovala z njo pri nekaterih projektih.