Brad Pitt: Moje zasebno življenje je v razsulu

56-letni hollywoodski igralec Brad Pitt je nedavno gostoval v pogovorni oddaji WTF, kjer se je z voditeljem Marcom Maronom pogovarjal o svojem zasebnem življenju in priznal, da je slednje v razsulu. Prav zaradi tega naj bi bil medijsko precej bolj izpostavljen od svojih bivših partneric in nekdanje soproge Angeline Jolie .

Maron mu je zastavil vprašanje, ali meni, da je pri svojih 56 letih deležen večje medijske pozornosti kot na začetku kariere, Pitt pa je odvrnil: ''Da, z leti sem postal večja tarča medijev. Najverjetneje temu botruje dejstvo, da je moje zasebno življenje v razsulu ... Vse, kar se dogaja v mojem življenju, je hrana za tabloide ... ''

56-letnik je zatrdil, da je še vedno samski in da ga morda ravno vztrajanje pri svojem stališču potiska še bolj v medjsko ospredje, saj so ga mnogi tabloidi v zadnjih mesecih povezovali z različnimi ženskami in namigovali, da se je poslovil od samskega statusa. V zvezi s tem se je pošalil in povedal, da je želel na letošnjo podelitev zlatih globusov s seboj pripeljati svojo mamo, a si je premisli, ker bi mediji utegnili napisati, da je tudi z njo v razmerju. ''In to bi bilo res čudno,''je dodal.

Priznal je, da zaradi velike medijske izpostavljenosti večkrat najame svoje 'dvojnike' oziroma osebe, ki so mu zelo podobne, da bi za kratek čas lažno prevzele njegovo identiteto, včasih pa si pred odhodom v javnost pomaga tudi z uporabo različnih mask, s pomočjo katerih se skrije pred radovednimi pogledi in številnimi paparaci.