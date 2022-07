Brad Pitt na berlinsko filmsko premiero v krilu

Brad Pitt trenutno po evropskih prestolnicah promovira akcijski triler Hiter kot strel, v katerem je zaigral ob boku Sandre Bullock. V Berlinu se je odločil, da svojo prisotnost na rdeči preprogi nekoliko popestri z izbiro oblačil.

Na filmsko premiero je 58-letni igralec oblekel rjavo krilo, ki ga je kombiniral s suknjičem v enaki barvi in rožnato srajco. Svoj videz je dopolnil z zlato verižico in rjavimi sončnimi očali, obul pa je črne bulerje, nad katerimi so bile vidne tetovaže, ki jih ima na nogah – kaj točno te prikazujejo, ni znano, na prvi pogled pa se zdi, da ima Brad na desnem golenu tetovažo nosoroga, na levem pa lobanjo.