Brad Pitt na plesišču poroke Taylor Swift izgubil izbranko

Plesišče na poroki zvezdniškega para Taylor Swift in Travisa Kelceja je bilo tako veliko, da je Brad Pitt na njem za kratek čas izgubil svojo partnerko Ines de Ramon . "Bilo je ogromno in ja, v nekem trenutku sem jo v vsej tisti gneči na plesišču izgubil," je priznal 62-letni igralec, ki trenutno navdušuje v novem filmu Srce zveri , in zatrdil, da je s pomočjo ostalih svatov hitro našel svojo izbranko.

Pevka in igralec ameriškega nogometa sta si večno zvestobo obljubila 3. julija v dvorani Madison Square Garden v New Yorku. Gostom pa je bila prepovedana uporaba telefonov. "Naj vam povem, to je bil res neverjeten večer. Mislim, da smo bili tam deset, morda celo 12 ur," je še povedal Pitt za Entertainment Tonight in dodal: "Vse je bilo tako premišljeno in dobro načrtovano, hkrati pa zelo ganljivo in izjemno zabavno."

Med zvezdniškimi svati so bili tudi Bradley Cooper s partnerko Gigi Hadid, Hugh Grant z ženo Anno Eberstein, Jennifer Lopez, Jessica Chastain in igralec Adam Sandler, ki je vodil poročni obred, ter številni drugi.