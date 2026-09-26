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Brad Pitt na plesišču poroke Taylor Swift izgubil izbranko

Los Angeles, 26. 09. 2026 08.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.K.
Brad Pitt in Ines de Ramon

Svet zabave še ni pozabil poroke Taylor Swift in Travisa Kelceja. Da je bilo v Madison Square Gardnu julija pestro, so dejali že številni, sedaj pa je s svojo zgodbo s poroke leta nasmejal še Brad Pitt. Igralec je priznal, da je na plesišču v množici slavnih gostov za trenutek celo izgubil svojo partnerko, ki pa jo je s pomočjo ostalih svatov hitro našel.

Plesišče na poroki zvezdniškega para Taylor Swift in Travisa Kelceja je bilo tako veliko, da je Brad Pitt na njem za kratek čas izgubil svojo partnerko Ines de Ramon. "Bilo je ogromno in ja, v nekem trenutku sem jo v vsej tisti gneči na plesišču izgubil," je priznal 62-letni igralec, ki trenutno navdušuje v novem filmu Srce zveri, in zatrdil, da je s pomočjo ostalih svatov hitro našel svojo izbranko.

Taylor Swift in Travis Kelce
Taylor Swift in Travis Kelce
FOTO: Profimedia

Pevka in igralec ameriškega nogometa sta si večno zvestobo obljubila 3. julija v dvorani Madison Square Garden v New Yorku. Gostom pa je bila prepovedana uporaba telefonov. "Naj vam povem, to je bil res neverjeten večer. Mislim, da smo bili tam deset, morda celo 12 ur," je še povedal Pitt za Entertainment Tonight in dodal: "Vse je bilo tako premišljeno in dobro načrtovano, hkrati pa zelo ganljivo in izjemno zabavno."

Med zvezdniškimi svati so bili tudi Bradley Cooper s partnerko Gigi Hadid, Hugh Grant z ženo Anno Eberstein, Jennifer Lopez, Jessica Chastain in igralec Adam Sandler, ki je vodil poročni obred, ter številni drugi.

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