Brad Pitt na setu sproščal tako smrdljive vetrove, da je pregnal ekipo

Zvezdnik Brad Pitt je med gostovanjem v podkastu New Heights , ki ga vodita brata Jason in Travis Kelce , razkril zabavno anekdoto s filmskega seta. Spominjal se je začetkov svoje kariere, ko je nastopal v manjšem neodvisnem filmu. "Snemali smo v majhni, tesni kavarni. Notri je bilo približno 60 ljudi, niti dihati se ni dalo."

"Moj lik že nekaj dni ni jedel, nato so mu postregli s krožnikom fižola in slanine." Pojasnil je, da se je takrat odločil, da se bo liku popolnoma posvetil z metodičnim pristopom k prizoru. To je pomenilo, da je vsakič, ko je režiser dal znak za akcijo, igralec pojedel celoten krožnik. "In nato me je zadelo. Ničesar nisem mogel storiti.Obtičal sem na stolu in narava je ubrala svojo pot," se je v smehu spominjal trenutka, ko je začel sproščati vetrove. Sprva je mislil, da tega nihče ni opazil, v naslednjem trenutku pa je celotna ekipa v grozi zapustila prostor.