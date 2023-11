'Brad Pitt ne bo komentiral besed in dejanj svojih otrok, nikoli jih ni'

Zahara Marley Jolie in Pax Jolie-Pitt sta se zarotila proti očetu Bradu Pittu. Vsaj tako se zdi, saj zadnje dni svetovne medije polnijo novice o tem, da se je 18-letnica odpovedala očetovemu priimku, v javnost pa so pricurljale tudi precej grde besede 19-letnika o slavnem igralcu. 59-letni zvezdnik besed in dejanj svojih otrok ni komentiral, kot pravi vir blizu igralca, pa bo o svoji družini in odnosih v medijih še naprej molčal.

"Brad Pitt v medijih nikoli ni omenjal svojih otrok v zvezi z ločitvijo od Angeline Jolie in tako bo tudi ostalo," je za tuje medije spregovoril vir blizu slavnega igralca in se s tem odzval na novice, ki so v zadnjih dneh preplavile medije. "Žalostno je, da bi ljudje še naprej poskušali v stvari vpeljati otroke," je še povedal vir.

Brad Pitt in Angelina Jolie z otroki, ko so bili še srečna družina. FOTO: Profimedia

"Minilo je dolgih sedem let in žalostno je, da ljudje po nepotrebnem načenjajo vprašanja iz tako davne preteklosti in ne upoštevajo vpliva, ki ga ima to na celotno družino," je za Page Six še razkril vir, ki zavrača tudi trditve, da naj bi bil Brad zaradi dejanj svojih posvojenih otrok depresiven in zafrustriran. Čeprav zvezdniku zagotovo ni po godu, da so se njegovi otroci zarotili proti njemu, njegovega odziva javnost očitno ne bo dočakala.

Otroci slavnega 59-letnika so namreč z nedavno razkritimi dejanji dokazali, da so v ločitvenem postopku in boju za skrbništvo vsekakor na mamini strani. Da je njun 22-letni sin Maddox že leta v slabem odnosu z Bradom, je jasno že dolgo, saj je proti njemu celo pričal na sodišču, zdaj pa sta s svojimi dejanji enako dokazala še 18-letna Zahara Marley in 19-letni Pax.

Zahara je pred kratkim začela študij na enem od ameriških kolidžev, kjer se je vključila tudi v sestrstvo. Na slovesnem dogodku je na predstavitvi svoje ime navedla kot Zahara Marley Jolie in namerno izpustila očetov priimek. Posnetek je seveda zaokrožil po spletu. Le nekaj dni za tem pa so se v javnosti znašli tudi zapisi iz Instagrama 19-letnega Paxa, ki je že leta 2020 svojega očeta označil za kretena svetovnega kova in mu očital, da življenje svojih otrok spreminja v pekel.