Brad Pitt ni vedel za govorice, da sta z Alio Shawkat par

Igralka Alia Shawkat, ki se je v letih 2019 in 2020 na veliko družila s hollywoodskim zvezdnikom Bradom Pittom, je spregovorila o govoricah glede njune domnevne zveze. Med drugim je povedala, kako se je na govorice odzval Brad Pitt, beseda pa je nanesla tudi na paparace.

icon-expand Alia Shawkat je razkrila, da Brad Pitt ni vedel za govorice o njunem domnevnem razmerju. FOTO: AP

Alia Shawkat se je odzvala na govorice, da se je ljubezensko zapletla z Bradom Pittom, potem ko sta bila skupaj večkrat opažena v javnosti v letih 2019 in 2020. 32-letna igralka, ki igra v novem filmu Being the Ricardos, je z Bradom zgradila lepo prijateljstvo in zaradi tega je hitro postala tarča paparacev. Čeprav 58-letni Pitt še nikoli ni javno spregovoril o teh govoricah, je Alia junija 2020 spregovorila, da je potrdila, da nista par. V zadnjem intervjuju pa je zdaj razkrila, kako se je Brad počutil glede govoric. "Zgodilo se je med covidom in v tem času sem bila sama. Bilo je tako čudno. Zdaj ko pomislim, so kot čudne sanje, kjer pomislim: Se je to res zgodilo?" je dejala Alia med intervjujem za The New Yorker. "(Brad) se tega sploh ni zavedal. Kar je tako smešno. Ker ne bere teh rumenih tračev," je rekla Alia. "Rekla sem mu:" Veš, da vsi mislijo, da sva par? In to je cela štorija in zasledujejo me.' In rekel je: 'Oprosti. Zgodi se. Če se družiš z mano, se to zgodi.' Sploh se ni zavedal dogajanja."

icon-expand Brad Pitt in Alia Shawkat sta samo prijatelja. FOTO: Profimedia

Alia je spregovorila tudi o tem, kako je zgodba prišla celo do njene družine. "Pred kratkim sem bila pri babici, očetovi mami. V tej državi je že več kot trideset let in še vedno slabo govori angleško. Ona je muslimanka iz Iraka. Tam je sedela in gleda svojo turško serijo. In poleg nje je bila stara revija s trači z Bradovim obrazom in mojim obrazom v majhnem krogu. Zraven pa je pisalo: 'Bradovo novo dekle!' In potem so v notranjosti stare fotografije z Instagrama, na katerih sem jaz in prijatelji na večerji ... Cela ta izmišljena zgodba o tem, kako sva drug drugega tolažila s skupnim preživljanjem časa. Pogledala sem svojo babico in ji rekla: 'Zakaj imaš to?' Ona je odvrnila: 'To si ti in ta filmska zvezda! In to je tvoj obraz.' Bilo mi je nerodno zaradi tega. Rekla sem ji, da jo mora vreči stran. In se je smejala."

icon-expand Paparaci so jima bili v določenem obdobju skoz za petami. FOTO: Profimedia