Brad Pitt o hčeri Zahari: Na fakulteti bo še bolj zacvetela

Brad Pitt, ki v zadnjem mesecu s svojimi barvnimi in drznimi opravami navdušuje na svetovnih premierah svojega novega filma Hiter kot strel, je za Vanity Fair povedal, da gre njegova hči Zahara letos v prvi letnik fakultete. "Tako ponosen sem nanjo. Tako pametna je. Na fakulteti bo še bolj zacvetela. To je vznemirljivo in čudovito obdobje, da najde svojo pot in sledi svojim interesom. Tako ponosen sem nanjo," je dejal igralec.

58-letni zvezdnik je v nadaljevanju povedal, da ne more verjeti, kako veliki so že njegovi otroci. "Kam gre čas, kajne? Prehitro odrastejo, kar solzen postanem." Brad ima z nekdanjo ženo Angelino Jolie poleg 17-letne Zahare še pet otrok: 20-letnega Maddoxa, 18-letnega Paxa, 16-letno Shiloh in 14-letna dvojčka Knoxa in Vivienne.