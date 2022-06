Brad Pitt o igralski prihodnosti: Sem v zadnjem semestru

Brad Pitt po več kot tridesetletni in uspešni karieri v Hollywoodu meni, da se počasi bliža čas, ko se bo upokojil. "Razmišljam o tem, da sem na koncu. V zadnjem semestru ali trimestru. Kakšen bo ta del? Kako želim to ustvariti?" je povedal v intervjuju, ki ga je dal za revijo GQ . Kljub temu, da razmišlja o koncu kariere, si ne predstavlja življenja brez umetnosti. "Sem eden izmed ljudi, ki govori skozi umetnost. Vedno želim ustvarjati. Če ne ustvarjam, na nek način umiram."

58-letni igralec je po ločitvi z Angelino Jolie, leta 2016, prenehal piti ter leto in pol obiskoval srečanja anonimnih alkoholikov. Ta je moral zaradi svojega zvezdniškega statusa izbrati zelo previdno. "Obiskoval sem 'kul' moško skupino, ki je bila zelo zasebna in skrbno izbrana in zato tudi varna. Videl sem namreč primere drugih ljudi, kot je Philip Seymour Hoffman , ki so izlili svoja čustva, medtem pa jih je nekdo snemal. To je zame grozno."

V življenju se zvezdnik sedaj osredotoča predvsem na to, da se dobro počuti. "Mislim, da je sreča novo razkritje v mojem življenju. Vedno sem plaval s tokom, na nek način drsel naprej. Več let sem preživel z lažjo obliko depresije, in šele ko sem se s tem sprijaznil ter sprejel obe strani mene, lepo in grdo, sem bil sposoben ujeti trenutke sreče." Dodal je, da je ena od stvari, ki ga najbolj osrečuje, glasba.

Brad je v intervjuju priznal, da ima veliko težavo s prepoznavanjem obrazov ljudi, ki jih na novo spozna. To težavo ima že vse življenje, še posebej pa ga ovira na zabavah. Igralec meni, da ima morda prozopagnozijo oz. slepoto za prepoznavanje obrazov. Ljudi, ki jih spozna, si želi zapomniti, a si jih ne more, zaradi česar ga je sram in strah, da ga ljudje dojemajo kot zadržanega, vzvišenega in egocentričnega.