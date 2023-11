Brad Pitt o Jennifer Aniston: Hodi v spanju in odpira predale po hiši

Brad Pitt in Jennifer Aniston sta bila poročena pet let, za njuno ločitev pa naj bi bila kriva 'bolezen' slavne igralke. To sicer ne drži, a priljubljeni igralec, se je v zadnjem intervjuju pošalil, da so prav nočni sprehodi 54-letnice povzročili težave v njunem zakonu. Zvezdnica namreč hodi v spanju, odpira predale po hiši in veliko govori, kar je Brada precej strašilo, saj se je bal, da se ji bo kaj zgodilo.

Od ločitve Brada Pitta in Jennifer Aniston je minilo že skoraj 20 let, pa je zvezdnik šele nedavno odkrito priznal, kaj je krivo za razpad njunega zakona. "Jennifer med spanjem počne veliko stvari. Hodi po hiši, odpira predale, večkrat je sprožila alarm, našel sem jo celo zunaj hiše," je povedal za The Morning Show že pred časom. icon-expand Brad Pitt je razkril, da Jennifer Aniston hodi v spanju in odpira predale po hiši. FOTO: Profimedia "Slišal sem odpiranje in zapiranje predalov v drugi sobi, potem pa sem si rekel, da bo že šla nazaj v posteljo, ko bo naredila, kar se ji zdi, da mora. V spanju tudi veliko govori in takrat sva imela najboljše pogovore," se je o svoji nekdanji ženi pošalil 59-letnik. Zvezdnika, ki sta veljala za enega najbolj priljubljenih zvezdniških parov, sta se poročila leta 2000 in se leta 2005 tudi ločila. PREBERI ŠE 'Jennifer je takrat zajokala ob omembi Angeline in Brada' Seveda omenjena 'bolezen' slavne igralke ni glavni krivec za njun razhod, je pa zvezdnik kljub vsemu priznal, da ga je njeno početje strašilo. "Živela sva na pečini in strah me je bilo, da se ji bo kaj zgodilo," je povedal. Nato se je še pošalil, da je bilo to krivo za težave in kasnejšo ločitev od zvezdnice. PREBERI ŠE Jennifer Aniston in Brad Pitt sta v dobrih prijateljskih odnosih Kljub razhodu se Brad in Jennifer še danes dobro razumeta. Pogosto ju mediji tudi sprašujejo o njunem odnosu, a vedno zagotavljata, da med njima ostaja zgolj dobro prijateljstvo. Kot dva najbolj priljubljenih zvezdnikov čez lužo se zaradi poklica pogosto srečujeta, celo skupaj delata, a kot je pred dvema letoma poudarila igralka, jima ob tem nikakor ni neprijetno.