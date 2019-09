Brad Pitt o klubu anonimnih alkoholikov: Bili smo brutalno iskreni

Že pred leti se je govorilo, da naj bi imel Brad Pitttežave z alkoholom in da naj bi bila prav ta zasvojenost tudi jabolko spora z Angelino Jolie in povod za ločitev od igralke, s katero je bil v zvezi 11 let.

Za New York Times je v iskrenem pogovoru prvič spregovoril o težavah, s katerimi se je soočal, in o klubu anonimnih alkoholikov, kjer je v skupini neznanih moških iskreno govoril o svojih težavah. "Bili smo brutalno iskreni. Osvobajajoče je bilo razkriti grdo stran sebe," je o sestankih povedal 55-letni igralec in dodal:"V tem je posebna vrednost."