Brad Pitt o ločitvi od Angeline Jolie: Ni bila tako pomembna stvar

Brad Pitt in Angelina Jolie sta po osmih letih dolgega in mučnega ločitvenega postopka vendarle razveljavila svoj zakon, kot je nedavno za revijo GQ povedal zvezdnik, pa se mu zdi, da vse skupaj ni bila tako pomembna stvar, da bi začutil olajšanje, ko sta decembra 2014 vendarle dosegla sporazum in se tudi uradno ločila.

OGLAS

Brad Pitt v javnosti ne govori o ločitvi od nekdanje žene Angeline Jolie, s katero sta se razšla pred skoraj desetletjem, ločitveni postopek pa se je zaradi zapletov in nesporazumov vlekel osem let. 61-letnik je pred kratkim prekinil molk in v izjavi za revijo GQ odgovoril na vprašanje, ali je po uradni ločitvi decembra 2024 začutil olajšanje.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Ne, ne zdi se mi, da je bila to tako pomembna stvar," je na kratko odvrnil in dodal: "To je bil le zaključek nečesa, kar se je pričakovalo. Zakonsko." Nekdanji zvezdniški par se je razšel že leta 2016, ko je Angelina tudi uradno vložila zahtevo za razvezo.

"Pred več kot osmimi leti je Angelina vložila zahtevo za ločitev od gospoda Pitta. Ona in otroci so zapustili vse posesti, ki so jih delili s Pittom. Vse od takrat se je osredotočala na iskanje miru in zdravljenje njene družine," je takrat za Page Six povedal njen odvetnik James Simon. "To je samo ena stran dolgega postopka, ki se je začel pred osmimi leti. Odkrito povedano, Angelina je izčrpana, a ji je odleglo, da je to zdaj za njo," je še dodal.