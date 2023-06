Brad Pitt o ponesrečenih razmerjih: Še vedno ljubim Juliette Lewis

V četrtek, 15. junija, na VOYO prihaja dokumentarni film Brad in Angelina, ki prikazuje Bradovo najbolj razburkano razmerje do zdaj.

Tudi svetovni igralski zvezdniki kljub slavi in denarju nimajo vedno sreče v ljubezni. Eden od takšnih, ki se tega še posebej dobro zaveda, je tudi ljubljenec slovenskih src Brad Pitt . 59-letnik ima za sabo dva ponesrečena zakona in kar nekaj ljubezenskih razmerij, o svojih nekdanjih partnericah pa vedno spregovori brez dlake na jeziku.

Brad Pitt in Juliette Lewis sta bila skupaj med leti 1990 in 1993.

"Zveza z Juliette Lewis je bila zame najlepša zveza, kar sem jih imel," je nedavno za Vanity Fair spregovoril Brad in dodal: "Še vedno ljubim to žensko. Super sem se imel z njo. To je bil eden najboljših odnosov, v katerih sem bil." Igralec in igralka, ki sta se spoznala na snemanju filma Premlada za smrt leta 1990, sta bila skupaj tri leta. "Težava je v tem, da odraščamo z vizijo, da ljubezen premaga vse, temu enostavno ni tako," je še povedal v intervjuju Brad, ki je bil v času ljubezni z Juliette star 27 let, ona pa 10 let manj.