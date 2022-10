Brad Pitt o razhodu z Angelino: Iz žalosti je vzplamtel plamen veselja

Brad Pitt je v novem intervjuju spregovoril o svoji umetniški žilici, prijateljstvu z umetnikoma Thomasom Houseagojem in Nickom Caveom ter kako mu je to pomagalo pri prebolevanju težkih trenutkov po razpadu njegove zveze z Angelino Jolie. Njegove skulpture so pred tremi tedni razstavili na njihovi skupni razstavi na Finskem, to pa je prvič, da je 58-letnik na ogled postavil svoja dela.

Brad Pitt je mesece, ki so sledili njegovemu razhodu z Angelino Jolie, preživel v ateljeju umetnika Thomasa Houseagoja, med tem časom pa sta se ob deljenju težkega obdobja obeh posameznikov zelo zbližala, je v novem intervjuju za Financial Times povedal 58-letni igralec. Prav z njim in pevcem Nicom Caveom so združili moči v skupni razstavi umetniških del, ki so na ogled v Umetnostnem muzeju Sara Hilden v mestu Tampere na Finskem.

icon-expand Brad Pitt FOTO: Profimedia

"Najina skupna žalost je postala komična," je o skupnem preživljanju časa z umetnikom, povedal Pitt. "Iz te žalosti pa je vzplamtel plamen veselja v mojem življenju. Vedno sem si želel postati kipar in vedno sem si želel vsaj poskusiti kipariti," je še dodal igralec. Čeprav je bila razstava umetniških del najprej načrtovana zgolj za Houseagojeva dela, je ta muzej prepričal, da ob njegovih delih na ogled postavijo še Pittove skulpture in Caveovo keramiko. Na Finskem si tako lahko obiskovalci ogledajo devet igralčevih kipov. "Bistvo je samorefleksija. Ozrl sem se na svoje življenje in se skoncentriral na to, da priznam svoje šibkosti. Priznati sem si želel, kje sem ga sam polomil v preteklih razmerjih in kje sem prestopil mejo," je o svojih delih povedal Pitt.

icon-expand Brad Pitt v družbi Nicka Cavea in Thomasa Houseaga. FOTO: Profimedia

"Zame se je to rodilo iz lastništva nad tem, kar imenujem radikalna inventura samega sebe, res brutalne iskrenosti do sebe in upoštevanja tistih, ki sem jih morda prizadel," je nadaljeval oskarjevec, ki je spregovoril tudi o svoji prihodnosti kot filmski ustvarjalec in umetnik, ter kako vse to vpliva na njegovo samozavedanje. "Izčrpavajoče je, če si kar koli drugega, kot to, kar si. Tam, kjer sem odraščal, smo podobni likom Clinta Eastwooda, saj vse držimo v sebi, z vsem se spopadamo sami in ne pokažemo svojih šibkosti. To vidim v svojem očetu in v starejših generacijah igralcev, vse to pa človeka res izčrpa. Ko postajam starejši, iščem tolažbo v prijateljstvih, v katerim sem lahko takšen, kakršen sem. Tukaj se počutim varnega, ker je poudarek na bojih nas samih kot človeških bitij, kar je polno nevarnosti. In veselja tudi," je pripovedoval zvezdnik.