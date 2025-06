Brad Pitt o težavah z alkoholom: Za mano je bilo težko obdobje

Brad Pitt je spregovoril o obiskovanju srečanj anonimnih alkoholikov. Igralec je priznal, da je bil v nekem obdobju skoraj na tleh in da se je moral pobrati. "Poskušal sem vse mogoče, vse, kar mi je kdo vrgel naproti. ... Za mano je bilo težko obdobje. Potreboval sem ponovni zagon." Čeprav zvezdnik ni natančno razkril, kdaj je obiskoval omenjena srečanja, je za New York Times pred tem povedal, da jih je obiskoval leto in pol po razhodu z Angelino Jolie leta 2016.

61-letni oskarjevec je o svoji izkušnji spregovoril v podkastu Armchair Expert z Daxom Shepardom. Igralca sta se namreč na omenjenih srečanjih spoznala. Pitt je dejal: "Mislim, da so to preprosto neverjetni moški, ki delijo svoje izkušnje, svoje slabosti, svoje napake, svoje želje, svoje bolečine in veliko humorja. Mislim, da je bila to res posebna izkušnja."

Prav Pittove težave s pitjem alkohola pa naj bi prispevale k njegovemu propadu zakona z Angelino Jolie, ki se je končal po incidentu leta 2016. 50-letna igralka je v sodnih dokumentih trdila, da jo je njen takratni mož fizično poškodoval, spravil pa naj bi se tudi na enega od njunih šestih otrok. Nekdaj priljubljen hollywoodski par se je uradno razšel leta 2019, ločila pa sta se komaj lansko leto.

Zvezdnik, ki trenutno hodi z Ines de Ramon, naj bi bil odtujen od svojih najstarejših otrok, po poročanju Us Weekly pa naj bi se občasno videval s Knoxom in Vivienne.