Brad Pitt od zobozdravnika v invalidskem vozičku

Vir blizu enemu najbolj priljubljenih igralcev Bradu Pittu je pomiril oboževalce. Kot je povedal, naj ne bi šlo za nič hujšega, saj je imel 56-letnik le običajen zobozdravstveni poseg. Iz klinike so ga pospremili na invalidskem vozičku, kar so na igralčevo žalost ujeli tudi spretni paparaci.

Hollywoodskega zvezdnika je na invalidskem vozičku pospremil njegov osebni varnostnik. Igralec se je skril pod kapuco in velikimi sončnimi očali, a neuspešno. Kot je povedal vir, je bil Brad omamljen zaradi anestezije po odstranitvi enega od modrostnih zob, zato ni mogel hoditi in so mu do avtomobila posodili voziček.

Kot je povedal vir za Page Six: "Brad bo kmalu spet kot nov! To ni bilo nič hujšega, običajen zobozdravstveni poseg."