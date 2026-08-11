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Tuja scena

Brad Pitt po sedmih letih abstinence ponovno uživa alkohol

Los Angeles, 11. 08. 2026 08.06 pred 7 urami 2 min branja 30

Avtor:
E.K.
Brad Pitt je želel odstopiti od snemanja.

Sloviti igralec Brad Pitt je priznal, da je po sedmih letih popolne abstinence znova začel uživati alkohol. Poudarja, da je pri tem ključna zmernost, saj se zaveda preteklih težav, ki so ga pestile v težkih obdobjih življenja.

Sloviti hollywoodski igralec Brad Pitt je v nedavnem pogovoru za revijo Esquire presenetil javnost s priznanjem, da po sedmih letih popolne abstinence ponovno uživa alkohol. Dejal je, da si zdaj občasno privošči vino, vendar, kakor pravi, tokrat v omejenih količinah. Zmernost je po njegovih besedah namreč ključnega pomena, saj je ugotovil, da prevelike količine nanj vplivajo negativno.

Brad Pitt
Brad Pitt
FOTO: Profimedia

Da bo prenehal piti, se je zvezdnik sprva odločil leta 2016 po odmevnem incidentu na letalu, ki je posledično vodil do razhoda z igralko Angelino Jolie. Nato se je leta 2019 odločil za popolno abstinenco, a je zdaj priznal, da se je po sedmih letih vrnil k starim razvadam. Njegovo priznanje prihaja v času, ko se v javnosti znova veliko ugiba o njegovem zasebnem življenju in odnosih z otroki, od katerih je močno oddaljen.

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Kot je priznal v intervjuju, naj bi ločitev na 62-letniku pustila globoke čustvene brazgotine. Zaradi teže samega procesa naj bi bil v nekem trenutku popolnoma na dnu, prav tako pa naj bi se soočal s samomorilnimi mislimi. Pri boju s svojo odvisnostjo je pomoč našel tudi na srečanjih anonimnih alkoholikov, ki so mu pomagala pri ponovnem zagonu življenja. "Pripravljen sem bil poskusiti karkoli. To so bili težki časi. Potreboval sem ponovni zagon," je v preteklosti v enem od podkastov priznal Pitt po poročanju revije Page Six.

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Brad Pitt treznost alkohol Angelina Jolie ločitev

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KOMENTARJI30

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Kardinal v Kristusu
11. 08. 2026 14.44
Slovenc od glave do pete.... Ta bi še Vrtovca obkrožil na volitvah...
Odgovori
0 0
2mt8
11. 08. 2026 13.26
Brad ZaPitt
Odgovori
0 0
Emil Gyöfi
11. 08. 2026 12.25
Vsi ti otroki ne cenijo kaj imajo in da sploh obstajajo. Če njega ni in bi se drugače odločil takrat, DANES TEH NI. Nesramnost, nezahvalnost ne pozna meja. Lahko mu poljubijo noge vsak dan da so prišli na svet in da res lahko uživajo življenje. SRAM JIH JE LAHKO. NESPOŠTOVANJE STARŠEV IN NJIHOVIH PREDNIKOV JE NAJBOLJ SRAMOTNO DEJANJE. 😔😔😔😔😡😡😡
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+1
2 1
Volja
11. 08. 2026 12.55
Starševstvo ni kredit, ki ga mora otrok vse življenje odplačevati s hvaležnostjo. Spoštovanje izhaja iz odnosa, ne iz biologije.
Odgovori
-1
1 2
Volja
11. 08. 2026 12.59
In še nekaj: pri odvisnosti posledic pogosto ne nosi le človek, ki pije, ampak vsa družina. Otroci staršev s težavami z alkoholom imajo tudi povečano tveganje, da sami razvijejo podobne težave. Zato se mi govorjenje o tem, da bi morali očetu »poljubljati noge«, zdi še toliko bolj neprimerno. Starševstvo ni le zasluga za spočetje, ampak predvsem odgovornost za odnos, ki ga ustvariš z otrokom.
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+0
1 1
libido
11. 08. 2026 12.08
beda v blišču Hollywooda...
Odgovori
+0
1 1
E.Nigma
11. 08. 2026 11.53
Bravo meni je uspelo z 7.7 v 30 dneh prit na 0.9
Odgovori
+1
2 1
libido
11. 08. 2026 12.08
a si na elektriko presedlal?
Odgovori
+1
1 0
Wolfman
11. 08. 2026 11.47
Lahko je največji alhoholik v zgodovini ZDA, pa bo še vedno položil vsak dan 10 najlepšh žensk v ZDA!
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+1
2 1
Vojko Kos
11. 08. 2026 12.16
Zelo pomembno!🤣🤣🤣
Odgovori
+1
2 1
Volja
11. 08. 2026 10.48
Naivnež.
Odgovori
+5
5 0
Volja
11. 08. 2026 11.08
Pri alkoholni odvisnosti je zmožnost svobodnega odločanja o alkoholu močno okrnjena. Govorimo o motnji, pri kateri so prizadeti tudi možganski mehanizmi nagrajevanja, hrepenenja in samonadzora. Zato »saj bom pil samo zmerno« ni enaka odločitev kot pri človeku brez razvite odvisnosti.
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+3
3 0
Volja
11. 08. 2026 10.46
Kakšna je razlika med alkoholikom in pijancem? Pijanec se na koncu telesnega propada zvrne v jarek. Alkoholik pa ve, da ga bodo njegovi možgani še dolgo izzivali na temo alkohola in da mora preprosto sprejeti dejstvo, da se ga je dokončno naužil. Če mu je življenje drago, je to dokončno slovo od alkohola – do konca življenja. Znana je modrost: če bi pijanček vedel, kaj ga čaka po letih uživancije, bi vse takoj in za vekomaj vzel nazaj.
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+3
3 0
Robi333
11. 08. 2026 14.08
+1
Odgovori
0 0
nutrio
11. 08. 2026 10.40
Brad je začel spet pit, nehal pa je pit sampras
Odgovori
+0
3 3
patroljub
11. 08. 2026 11.23
Ti misliš prodajat 20 let stare fore?
Odgovori
+0
3 3
The T3chnics
11. 08. 2026 11.51
Sej je zanimivo ampak je narobe napisano.
Odgovori
+1
2 1
Mosquito
11. 08. 2026 11.52
Ampak je dobra :)
Odgovori
+0
1 1
Normalka
11. 08. 2026 10.21
Lepota, blišč, slava, denar... očitno bistvo ni v tem, v kar bi nas radi prepričali in ljudi to ne osreči. Je pa to kapitalistična mantra, ki uniči marsikaj lepega, dobrega in vrednega.
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+1
2 1
bohinj je zakon
11. 08. 2026 10.09
Malo se mora odpočiti. Od napornega življenja.
Odgovori
0 0
Tici 007
11. 08. 2026 09.46
Pravilno. V alkoholu je "spas".
Odgovori
-4
3 7
Amor Fati
11. 08. 2026 09.00
Takrat, ko je bil tisti incident na letalu se je govorilo o tem, kako je Angelina zalotila Brada, ko je slednji otipaval Shiloh na zelo neprimeren način, medtem, ko ji je govoril in obljubljal, da bo imela podobno igralsko kariero kot njena mama. Angelina je odreagirala tako kot bi vsaka mama. To so pri FBI zakrili zaradi njegove javne podobe, ker se tiče samo sodišča, kar bo povedano za zaprtimi vrati. Skratka, toti Brad je pravi svetnik med svetniki, če verjameš medijem, ki poveličujejo njegovo javno podobo.
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-2
2 4
ptuj.si
11. 08. 2026 10.25
Važno, da je Angelina tebi to povedala.
Odgovori
+3
4 1
Amor Fati
11. 08. 2026 11.26
Tračarski portal je razkril dokument v katerem je bil prvi del dokumenta razkrit, drugi del dokumenta pa zakrit. V prvem delu, ki je bil razkrit, je jasno pisalo, da se je Brad v pijanem stanju neprimerno vedel do Shiloh, in ji obljubljal marsikaj, če bo pridna. Ko je Angelina to videla, mu je vzela kozarec iz roke, in ga polila po obrazu z njegovo vsebino. Prišlo je do hudega prepira med njima. Kaj je bilo naprej pa ni znano, ker je še danes zakrito in nihče ne ve. Se je pa vpletel celo Fbi. Fbi se pa ne vplete kar tako.
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+1
1 0
Medo1964
11. 08. 2026 08.49
Angie je popoln primer narcisodne border line osebnosti; Tako sem imel sam; Moja EX Tako dalec prepricala otroke, da so podpisali ,da sem se samo kurbal, ona pa delala . V resnic ravno obratno; Stara sta 30+ let , nobene druzine, niti priblizno sposobna normalnih odnosov. Razumem kako se Brad pocuti. Pa saj bo prezivel. Bo ze kaksno absurdno komedijo iz tega naredil
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+2
6 4
Slash
11. 08. 2026 08.45
Joj ne tok Pit!
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+7
7 0
Robi333
11. 08. 2026 08.32
To so laži in metanje peska v oči. Iz te zmernosti hitro pride nazaj do nekontroliranega pitja. Danes je "zmerno" kozarec ob kosilu, jutri bosta dva, potem bo zmerno še en ob večerji, itd.. Če se je že rešil alkohola, kaj mu je treba spet nazaj.
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+11
15 4
Medo1964
11. 08. 2026 08.45
... lahko tebi, ki imas vse urejeno, oziroma si vsaj preprican ,da je tako.......... uzivaj dokler gre
Odgovori
-4
3 7
Robi333
11. 08. 2026 14.06
Ne pijem in niti ne razmišljam, da bi začel nazaj "kontrolirano". Ker se hitro zgodi, kot sem zgoraj napisal in res nima smisla it spet čez to.
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0 0
Gustibus
11. 08. 2026 08.26
Je začel nazaj Bret Pit.
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+9
10 1
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