Brad Pitt po sedmih letih abstinence ponovno uživa alkohol

Sloviti hollywoodski igralec Brad Pitt je v nedavnem pogovoru za revijo Esquire presenetil javnost s priznanjem, da po sedmih letih popolne abstinence ponovno uživa alkohol. Dejal je, da si zdaj občasno privošči vino, vendar, kakor pravi, tokrat v omejenih količinah. Zmernost je po njegovih besedah namreč ključnega pomena, saj je ugotovil, da prevelike količine nanj vplivajo negativno.

Brad Pitt FOTO: Profimedia

Da bo prenehal piti, se je zvezdnik sprva odločil leta 2016 po odmevnem incidentu na letalu, ki je posledično vodil do razhoda z igralko Angelino Jolie. Nato se je leta 2019 odločil za popolno abstinenco, a je zdaj priznal, da se je po sedmih letih vrnil k starim razvadam. Njegovo priznanje prihaja v času, ko se v javnosti znova veliko ugiba o njegovem zasebnem življenju in odnosih z otroki, od katerih je močno oddaljen.

Kot je priznal v intervjuju, naj bi ločitev na 62-letniku pustila globoke čustvene brazgotine. Zaradi teže samega procesa naj bi bil v nekem trenutku popolnoma na dnu, prav tako pa naj bi se soočal s samomorilnimi mislimi. Pri boju s svojo odvisnostjo je pomoč našel tudi na srečanjih anonimnih alkoholikov, ki so mu pomagala pri ponovnem zagonu življenja. "Pripravljen sem bil poskusiti karkoli. To so bili težki časi. Potreboval sem ponovni zagon," je v preteklosti v enem od podkastov priznal Pitt po poročanju revije Page Six.