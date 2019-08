Brad Pitt pokazal novo tetovažo

55-letnik je že takoj ob prihodu v Benetke navdušil zbrane oboževalce, največ pozornosti pa je pritegnila njegova nova tetovaža, ki jo je razkril v majici s kratkimi rokavi. Nova tetovaža krasi njegov desni biceps in leži nad komolcem. Gre za silhueto moškega in njegovo senco, kar ima očitno za zvezdnika poseben pomen. Zanimivo, da ima poleg nove tetovaže zraven še vedno tudi tisto, ki si jo je dal narediti v čast njegove, zdaj že nekdanje žene Angeline Jolie . Za zdaj lahko samo ugibamo, kakšna je povezava med njima.

Brad Pitt je eden prvih zvezdniških imen, ki je prispel na 76. mednarodni filmski festival v Benetkah . Na festivalu bo v tekmovalnem programu prikazan tudi celovečerecAd Astra: Pot do zvezd, v katerem je Pitt tudi zaigral.

Poleg filmaAd Astra: Pot do zvezd,pod režijo katerega se je podpisal James Gray, bodo luč sveta med drugimi ugledali tudi novi filmi režiserjevRomana Polanskega, Stevena Soderbergha, Royja Anderssona inTodda Phillipsa. Zlatega leva, glavno nagrado festivala, za življenjsko delo bosta dobila britanska igralka Julie Andrews in španski režiser Pedro Almodovar.