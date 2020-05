Brad Pitt ponosen na hči Shiloh, da ostaja zvesta sama sebi

"Brad je tako zelo ponosen v kakšno osebo je odrasla Shiloh. Všeč mu je, da vedno ostaja zvesta sama sebi in da se odlično razume z brati in sestrami,"je za Entertainement Tonight in dodal: "Zelo blizu si je tudi z obema staršema in med njima ne dela razlik. Vsi otroci pa se veselijo Shilohinega rojstnega dne, ko bodo vsi skupaj."

Vir pravi, da so Bradu otroci najbolj pomembni in da so njegov zaklad:"Svojim prijateljem vedno govori, kako veliko se je o življenju naučil, odkar ima otroke. Tudi z Angie se razumeta veliko bolje, odkar sta uredila uredništvo nad otroki. Odkar sta se ločila, sta prišla zelo daleč s svojim odnosom."