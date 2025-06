Brad Pitt postal tarča vlomilcev: nepridipravi vdrli v njegovo domovanje

Vlomili so v dom Brada Pitta . Trije osumljenci so včeraj pozno zvečer vlomili v hišo v Los Felizu. Vstopili so skozi sprednje okno in preiskali lokacijo, je sporočila policijska uprava Los Angelesa. Policija sicer ni potrdila, da gre za igralčevo domovanje, vendar se je naslov ujemal z njegovo nepremičnino, ki jo je kupil pred dvema letoma.

Oblasti so sporočile, da so osumljenci pobegnili z ukradenimi predmeti, čeprav ni jasno, kaj so odnesli. Igralca v času vloma ni bilo doma, so poročali ameriški mediji. Zvezdnik se je v začetku tega tedna nahajal v Združenem kraljestvu na londonski premieri svojega novega filma F1. Tam sta ga spremljala hollywoodska zvezdnika, igralski kolega Tom Cruise in sedemkratni svetovni prvak Formule 1 Lewis Hamilton.

V veliko hišo s tremi spalnicami so po poročanju oblasti vlomili ob 22.30 po lokalnem času. Vila, ki se nahaja tik pred parkom Griffith, kjer stoji znameniti napis Hollywood, je sicer obdana z veliko ograjo in zelenjem, ki hišo varuje pred radovednimi očmi javnosti.

Zadnje čase imajo sicer hollywoodski zvezdniki ogromno problemov z vandalizmom, vključno z Nicole Kidman in Keithom Urbanom, katerima so pred kratkim prav tako vlomili. Prejšnji mesec pa so zaradi zalezovanja in vandalizma aretirali moškega, potem ko naj bi s svojim vozilom trčil v vrata hiše Pittove bivše žene Jennifer Aniston.