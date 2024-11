Brad Pitt prestrašil oboževalce med snemanjem novega filma F1

Oboževalci Brada Pitta so bili zaskrbljeni. 60-letnega igralca so v soboto na dirki za veliko nagrado Las Vegasa videli, kako se je zgrudil na tla, incident pa je njegove oboževalce pustil na trnih. Igralec se je majal med hojo, preden je padel na blazino. A v resnici ni šlo za resničen incident. Brad namreč snema novi film o formuli 1, ki ga režira Joseph Kosinski , in naj bi izšel leta 2025.

Po snemanju prizora je izmišljena dirkaška ekipa celo izdala izjavo, v kateri so dejali: "Med kvalifikacijami je Sonny utrpel velik udarec, ki je zahteval takojšnjo zdravniško oceno. Incidente takšnih razsežnosti vedno jemljemo resno in Sonnyjevo zdravje ostaja naša glavna prednostna naloga. Čeprav je Sonny sicer stabilen, ne bo sodeloval na jutrišnji dirki, saj se osredotoča na okrevanje. Celotna ekipa stoji za njim in posredovali bomo nove novice, ko bodo te na voljo. Joshua bo jutri dirkal sam in popeljal ekipo naprej."

Brada so prejšnji mesec opazili v Mehiki, ko je na tamkajšnji tekmi prav tako snemal prizore za film. Snemanje naj bi se nadaljevalo vse do dirke v Abu Dabiju decembra letos. Pitt ima v filmu glavno vlogo, ampak si poleg tega deli tudi producentsko vlogo z Lewisom Hamiltonom.

Producent Jerry Bruckheimer je nedavno priznal, da so jih Hamiltonove povratne informacije stale ogromno denarja zaradi sprememb, ki so jih morali uvesti. "Ne moremo se dovolj zahvaliti Lewisu in ekipi F1 za vse, kar so prispevali k temu filmu. Pomagali so nam doseči cilje. Lewis nam prinaša avtentičnost in preprosto si ne moremo predstavljati, kaj vse stoji za tem, da postaneš voznik formule, in kaj vse ta šport prinese občinstvu," je dejal in dodal: "Včasih ne slišimo radi njegovih predlogov, saj nas stanejo ogromno denarja, ker moramo zaradi njih običajno, nekaj popraviti. Vendar smo vsi vedno za, ker vemo, da je to potrebno, saj si želimo narediti odličen film."

Med tiskovno konferenco na Veliki nagradi Velike Britanije 2023 je Hamilton dejal: "Želimo si, da bo film všeč vsem in da gledalci resnično začutijo bistvo tega športa. To je naš cilj in mislim, da smo lahko ponosni."