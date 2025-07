Brad Pitt pripravljal mehiško hrano: 'Tudi jaz bi z njim pripravljala tacose!'

Brad Pitt je v kuhinji združil moči s slavnima kuharjema Robertom Moralesom in Isaiasom Espinoso, kolegi iz filma F1 Kerry Condon in Damsonom Idrisom in režiserjem Josephom Kosinskim ter skupaj z njimi pripravil nekaj dobrot, ki so značilne za mehiško kulinariko. Video, na katerem pripravljajo tortilje in nato tacose, je postal viralen, njegovi oboževalci pa so navdušeni.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Video se začne z delitvijo v dve ekipi, ki tekmujeta v pripravi domačih tortilj. Vzdušje je bilo sproščeno in veselo, vse pa se je 'zapletlo', ko je moral Damson salsi dodati zelo pekočo papriko. "Poznam svoje meje in to je ena izmed njih," se je pošalil Pitt in ugriznil v papriko. Ekipa si je nato izbrala najljubšo mehiško pijačo – horchato (sladko riževo pijačo) ali agua de jamaica (hibiskusov čaj). Vsi so izbrali horchato, kar je presenetilo celo gledalce. Eden najbolj smešnih trenutkov je bil, ko je Pitt poskušal odrezati meso, ki mu je skoraj poletelo iz rok, vsi prisotni pa so se na glas smejali njegovemu ponesrečenemu poskusu.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Na koncu je bilo tekmovanje v sestavljanju najboljših tacosov, kuharji pa so jim kot prilogo ponudili ocvrte kobilice, a jih je Damson Idris takoj zavrnil. Po mnenju sodnikov so bili vsi tacosi odlični in se niso mogli odločiti, kateri je najboljši. Zato so bili vsi tekmovalci razglašeni za zmagovalce.

'Nikoli si nisem predstavljala Brada Pitta pripravljati tacose'