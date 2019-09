Brad Pitt se je pridružil nedeljskemu bogoslužju Kanyeja Westa

Pretekli konec tedna se je Pitt pridružil odmevni družini Kardashian-Jenner ob obisku religioznega koncerta, kar pa ni ostalo skrito javnosti. Kanyejevi oboževalci so na Instagramu objavili fotografije, kjer se igralec po bogoslužju sproščeno in nasmejano pogovarja z raperjem. Po navedbah tujih medijev je Brad odločitev o udeležbi sprejel zelo na hitro in je tako njegov obisk šokiral ostale obiskovalce cerkve.

Po posnetkih sodeč, so odmevni nedeljski obredi v nekaterih pogledih podobni tradicionalni maši, vendar je Kim Kardashian, raperjeva žena, za Elle pred kratkim dejala, da je to bolj zdravilna izkušnja, ki jo predaja njen mož. "Čarobno je. To je definitivno nekaj, v kar (Kanye) verjame, vendar ni pridige. Je le zelo duhovna krščanska izkušnja," je še povedala in dodala, da je to čudovita izkušnja z izjemnim zborom in navdihujočimi sporočili o ljubezni in začetku tedna.