Brad Pitt se podelitve nagrad BAFTA ni udeležil zaradi sina.

Kot smo že omenili, se Pitt podelitve nagrad ni udeležil zaradi družinskih obveznosti – zdaj pa je v javnosti zaokrožila tudi informacija, kakšnih. Domnevno naj bi mu tik pred poletom iz ZDA njegov 18-letni sin Maddox, ki ga je posvojil v času zakona z Angelino Jolie, sporočil, da se je pripravljen dobiti in pogovoriti z njim. Spomnimo, Brad in Maddox sta se leta 2016 na enem od potovanj sprla, njun odnos pa zatem ni bil nikoli več isti. Igralec je sicer pred časom povedal, da je ''biti oče najpomembnejša stvar v njegovem življenju in da bo storil vse, da bo popravil odnos s svojim sinom.''