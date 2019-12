Brad Pitt spregovoril o številnih ljubezenskih govoricah

Tokrat je v novem intervjuju za New York Times prvič spregovoril o vseh govoricah zadnjih treh let. Povedal je, da že od leta 2004 ne bere rumenih medijev in da se izogiba kakršnim koli tračem, povezanih z njegovim osebnim življenjem. "Ne pravim, da se jih izogibam in jih sploh ne vidim. Teh informacij ne iščem. Ne vem, koliko žensk so mi pripisali v zadnjih dveh ali treh letih, a nič od tega ni res. Morda sem se kdaj kje s kakšno pojavil, a to še nič ne pomeni," je povedal igralec, ki bo 18. decembra dopolnil 56 let.

Samo v zadnjem letu so Bradu pripisali dve ženski: 30-letno igralko Alie Shawkat in duhovno gurujko Sat Hari Khalsa. Pred tem pa tudi igralko Charlize Theron. V zadnjih mesecih, ko je še bil z Angelino, pa se je celo govorilo, da naj bi igralec nekdanjo ženo Angelino Jolieprevaral s Hrvatico, ki naj bi delala v luksuznem šibenškem hotelu, kjer je Brad prespal poleti 2016.