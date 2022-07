Brad Pitt trdi, da ima prozopagnozijo: Nihče mi ne verjame, vsi se takoj razjezijo

Brad Pitt je pred kratkim spregovoril o svoji borbi z redko boleznijo. Igralec trdi, da ima prozopagnozijo, znano tudi kot 'slepota obraza', ki prinaša nezmožnost prepoznavanja znanih obrazov. Čeprav do uradne potrditve diagnoze še ni prišel, pa že dolga leta verjame, da ga pesti ravno ta tegoba, ki mu greni vsakdanjik. Skrbi ga, da mnogi ljudje iz njegove okolice menijo, da je v družbi nekoliko distanciran in zadržan.

''Nihče mi ne verjame! Želim spoznati nekoga, ki trpi za isto boleznijo,'' je igralec potožil za revijo GQ. Iskren je bil že leta 2013, ko je dejal, da ljudje v njegovi okolici mislijo, da je vzvišen in da sočloveka ne spoštuje. ''Toliko ljudi me sovraži, ker misli, da ne izkazujem spoštovanja. Čez čas bom uspel vse videti v kontekstu, jaz pa se bom zahvalil za pomoč. Sedaj sem pač v stanju, ko razjezim vedno več ljudi,'' je dejal. Priznal je, da mu očitajo, da je egoističen in domišljav, zanj pa vse to še vedno ostaja zavito v tančico skrivnosti: ''Ne zmorem prepoznavati obrazov. Šel bom na testiranje!''