Brad Pitt uradno samski: ne želi se zaplesti še z eno zvezdnico

Brad Pitt in Lykke Li kljub glasnim govoricam nista "na skrivaj v razmerju", poroča Page Six . "Ni je videl dve leti," je dobro obveščen vir potrdil za omenjeni ameriški medij. "Spoznal jo je pred nekaj leti. Nič negativnega ni. Preprosto nista v razmerju."

Govorice, da sta 58-letni igralec Pitt in 35-letna pevka Li romantično povezana, so se začele hitro širiti po tem, ko je popularni tabloidni Instagram profil Deux Moi , objavil njuno fotografijo in navrgel, da o pevki v njeni rodni Švedski krožijo govorice, da se je ljubezensko zapletla s slavnim igralcem. Dobro obveščena oseba je nato trdila, da sta se Brad in "ta švedska pevka" družila v Mother Wolf, novi italijanski restavraciji, ki se je pred kratkim odprla v Hollywoodu in je pritegnila številne znane osebnosti. Chef nove kulinarične pridobitve pa je Evan Funke . Vir za The Sun pa je še dodatno prilil olje in izjavil: "Bila je Lykke, skupaj sta večerjala."

Dobro obveščen vir je za Page Six dejal, da Pitt ni zainteresiran, da bi se spustil v zvezo s še eno zvezdnico. Vir blizu igralca je za The Post povedal: "Ne predstavljam si, da bi Brad spet hodil z nekom super slavnim. Vsekakor ga vidim, da bo šel na zmenke z nekom, ki ni tako zelo medijsko izpostavljen."

Seznam deklet, s katerimi se je Pitt v preteklosti ljubezensko zapletel, pa vključuje kar nekaj zvezdniških imen, med njimi so Gwyneth Paltrow, Juliette Lewis, Jennifer Aniston, s katero sta bila poročena med letoma 2000 in 2005, nazadnje pa je v zakon (neuspešno) skočil z Angelino Jolie.

Igralec zadnja leta polni naslovnice tujih in domačih medijev predvsem zaradi dolge in težke bitke za ločitev od Angeline Jolie ter skrbništva nad njunimi otroki.

Brad in Angelina sta se razšla leta 2016, aprila 2019 pa sta oba izjavila, da sta samska. Brad ima iz zakona z Angelino Jolie še šest otrok, in sicer 20-letnega Maddoxa, 18-letnega Paxa, 17-letno Zaharo, ki sta jih z bivšim partnerjem posvojila, ter 15-letno Shiloh in 13-letna dvojčka Knox in Vivienne, ki so njuni biološki otroci.

Vir je nedavno za Page Six potrdil, da Pitt še vedno uživa v samskem življenju in hodi na zmenkih, vendar ni "resno" vezan na eno določeno osebo.

35-letna Lykke Li je bila pred tem v razmerju z glasbenikom producentom Jeffom Bhaskerjem. Njegove uspešnice, nagrajene z grammyjem, so med drugim Run This Town (Jay-Z), All of the Lights (Kanye West) in Uptown Funk (Marka Ronson). Nekdanji par se je razšel kmalu po tem, ko je Li leta 2018 rodila sina Diona.