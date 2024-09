Brad Pitt v Benetkah prvič na rdeči preprogi z Ines de Ramon

OGLAS

Brad Pitt in Ines de Ramon sta se odločila, da bosta v svoji zvezi naredila korak naprej. Z oskarjem nagrajeni igralec in njegovo dekle, s katero sta par že dve leti, sta na premieri njegovega novega filma prvič skupaj stopila na rdečo preprogo. 60-letni zvezdnik je za to priložnost oblekel po meri narejeno črno obleko znamke Louis Vuitton, 34-letna oblikovalka nakita pa je nosila belo obleko.

Ines de Ramon in Brad Pitt sta prvič skupaj stopila na rdečo preprogo. FOTO: Profimedia icon-expand

Zvezdniški par se je ves čas držal za roke, objeta pa sta pozirala fotografom. Premiere se je udeležil tudi Pittov prijatelj in soigralec George Clooney, ki ga je spremljala žena Amal Clooney, oba para pa sta skupaj tudi pozirala. Četverica je dan pred premiero skupaj večerjala v Clooneyjevi najljubši restavraciji v Benetkah, kamor so se skupaj odpeljali z gondolo.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

Pitt in njegova izbranka sta delovala zelo zaljubljena, saj sta se ves čas objemala in stala tesno drug ob drugem, medtem ko sta opazovala okolico. Par, ki so ju začeli povezovati novembra 2022, je v Benetke prispel istega dne.